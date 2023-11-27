Рост процентных ставок по кредитам в Беларуси в декабре: причины и последствия

Национальный банк Беларуси принял решение с 1 декабря увеличить значения расчетных величин стандартного риска (РВСР).

Этот шаг, первый с лета, приведет к увеличению процентных ставок по кредитам в коммерческих банках. Значения РВСР для новых кредитов в белорусских рублях поднимутся на 0,17 процентного пункта до 10,99% годовых для юридических лиц и на 0,64 процентного пункта до 15,25% годовых для физических лиц.

Это изменение может повлиять на затраты на кредиты для бизнеса и населения, увеличивая процентные обязательства перед банками.