“Зубры” могут попасть в плей-офф, но дальше — без шансов

В чемпионате КХЛ хоккеистам минского «Динамо» осталось провести один матч — 25 февраля гостевой поединок с «Витязем».

Накануне «Динамо» дома по буллитам проиграло челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3. Странно, но именно такой исход предсказывали некоторые российские эксперты накануне встречи «Динамо» и «Трактора».

«В предстоящем матче существует результат, который в полной мере удовлетворит обе высокие стороны, — написал обозреватель «РБ Спорт» Максим Лебедев. — Это победа «Трактора» за пределами основного времени. Когда такой результат существует даже теоретически, он мгновенно становится самым вероятным исходом из всех возможных, вне зависимости от места проведения поединка и реальных сил противоборствующих сторон.

Матч этот закончится вничью, а второе очко челябинцы выгрызут либо в овертайме, либо в серии послематчевых буллитов».

По случайному совпадению все именно так и произошло. Сейчас у «зубров» после 67 встреч 66 очков и восьмое место в таблице «Запада», у ближайшего преследователя, московского «Спартака», 64 балла после 66 матчей.

Напомним, что, если минская команда попадет в плей-офф, то в первом раунде «Динамо» сыграет с питерским СКА. Поэтому шанс пройти дальше у «зубров» приравнивается у нулю.