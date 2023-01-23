Знай наших: белоруски вышли в четвертьфинал турнира, призовой фонд которого — 52 миллиона долларов!

Сегодня утром первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (N5 ВТА) вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии, который является первым турниром «Большого шлема» в сезоне.

В четвертом круге Соболенко победила теннисистку из Швейцарии Белинду Бенчич (10) — 7:5, 6:2.

За право выхода в полуфинал Арина Соболенко сыграет с хорваткой Донной Векич (64).

Ранее в четвертьфинал турнира вышла Виктория Азаренко (24-й номер рейтинга ВТА), которая победила китаянку Чжу Линь (87 ВТА) в матче 1/8 финала — 4:6, 6:1, 6:4.

В 1/4 финала соперницей Азаренко станет американка Джессика Пегула (3 ВTA).

Алесь Светланич.