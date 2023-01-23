Жуткие подробности ДТП под Чаусами: девушки сгорели заживо

По данным следствия, ночью 29 ноября 25-летняя водитель автомобиля Audi, двигалась по объездной дороге города Чаусы от автодороги Могилев–Чериков–Костюковичи. Проезжая перекресток на подъезде к городу, водитель из-за превышения скорости потеряла контроль над управлением. Иномарка съехала в кювет, врезалась в придорожные деревья и от удара загорелась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и ее пассажирки 19 и 24 лет погибли на месте. 22-летнюю пассажирку, находившуюся на заднем сидении, выбросило из автомобиля. С травмами она доставлена в больницу.

Восстанавливая ход событий вечера, предшествующего трагической поездке, следователи установили хронологию случившегося.

Накануне вечером девушки собрались по месту жительства 25-летней жительницы Чаус. Как позже выяснилось, особого повода для употребления спиртного у девушек не было. Домашнее застолье им показалось скучным, и компания вышла на улицу. Выпивать девушки продолжили на свежем воздухе, а затем – в машине, припаркованной возле дома.

Просидев в автомобиле около полутора часов, компания выпила все спиртное, но девушкам оказалось недостаточно. Самая младшая из них была трезва – она позвонила своему знакомому и попросила помочь отвезти их за добавкой на ближайшую АЗС. Парень пообещал приехать в самое ближайшее время. Не дождавшись его приезда всего несколько минут, нетрезвая компания уехала навстречу большой трагедии.

В 2:42 в Чаусский РОЧС поступил тревожный звонок: плачущая девушка поясняла, что автомобиль, в котором она находится вместе с подругами, горит и они не могут из него выбраться, потому что все двери заблокированы. Однако подробно рассказать, где находится место аварии, звонившая в шоковом состоянии пассажирка не смогла.

Наряды МЧС оперативно обнаружат автомобиль в нескольких сотнях метров от города в кювете, объятый пламенем. Около машины спасатели обнаружат еще одну пассажирку, которую от сильного удара выбросило через боковое стекло.

Следователями допрошены свидетели, изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований. Проведен осмотр места происшествия с привлечением сотрудников ГАИ и специалистов ГКСЭ. Оставшаяся в живых после страшной аварии 22-летняя пассажирка продолжает лечение.

При изучении личности женщины-водителя следователи установили, что ранее она привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По результатам судебной экспертизы в ее крови обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Автотехническое исследование показало, что водитель двигалась со скоростью почти 120 км/ч.

Действия водителя квалифицированы следствием по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.