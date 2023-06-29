«Журов забухал. Теперь будет, наверное, возле магазина стоять»

Один из тренеров могилевского «Днепра» глубоко возмущен историей, которая недавно приключилась с вратарем команды.

На днях Сергей Кузьминич вышел на связь с football.by. У команды Вячеслава Геращенко на прошлой неделе случились сразу две неприятности. Сначала фавориты первой лиги остались без основного вратаря Владимира Журова. А затем выездной матч 13-го тура омрачился для них болезненным поражением от «Макслайна».

И помощник Геращенко рассказал, что за предательство по отношению к команде было совершено Журовым. Кстати, оно совпало по срокам со свадьбой одного из игроков «Днепра» — полузащитника Красимира Капова.

— Журов, грубо говоря, забухал. И мне хочется, чтобы он понес за это наказание. У нас предстоял матч с «Макслайном» на выезде, а он перестал появляться на тренировках. Пропустил из-за этого два подряд дня тренировок — пятницу и субботу, включая и предыгровое занятие — накануне нашей воскресной встречи. Естественно, и на нее саму он тоже не поехал.

— Ну а до пятницы с Журовым все было нормально?

— Да. А так, он у нас основной вратарь — провел до прошлой недели 9 из 11 матчей нынешнего чемпионата. И получилось, что мы отправились на матч воскресным утром, все собрались возле автобуса, а человека по-прежнему нет. Его с нами уже и не будет: он отчислен из команды.

— Как узнали, что с ним?

— Нам сказали, что происходит. А потом наш тренерский штаб приехал туда, где находился Журов, и увидели все это сами. Он просто спал пьяный за столом. Что за заведение? Какое-то городское, летнего типа.

Скажу больше. Все же знают, что на «Днепр» наложен запрет на трансферы, который истекает 9 июля. И вот зимой Журов хотел улучшения личных условий контракта. А нам из-за этого запрета деваться особо было некуда, тем более что и Пятигорец зимой заключил контракт с «Минском». И вот Геращенко готов был доплачивать Журову эту часть из своих денег — из собственного кармана. Вроде бы до этого не дошло, но сам факт. А здесь такое предательство — и самого футбола, и всех нас… Я поэтому и хочу предать эту историю публичной огласке. Потому что так не должно быть. И чтобы всем остальным мало не показалось.

— Как думаете, почему такое с Журовым случилось?

— Потому что алкоголик. Что теперь с ним будет? Не знаю. Будет возле магазина стоять. Он для меня пропащий человек.

— Как это расставание с Журовым восприняла команда?

— Вполне адекватно.

— Затем кто-то выходил с ним на связь?

— Начальник команды. Спросил у Журова, не хочет ли он извиниться. А тот парней, грубо говоря, на три буквы послал.

— Возможен ли вариант «понять и простить»?

— Нет, однозначно.

— Вы тренировали различные команды различных лиг — еще и «Гомель» с дублем брестского «Динамо», и «Крумкачы» с «Минском». Раньше где-нибудь с чем-то подобным сталкивались?

— Нет, такое впервые.