«Журавли летят в Китай» кормят не только Стаса Михайлова, но и белоруса Германа Титова

Певец, шоумен, продюсер, композитор, телеведущий Герман Титов в интервью агентству «Минск-Новости» признался, что свои песни он не дарит, а продает. И очень выгодно.

— Возможно, вы единственный композитор и певец в Беларуси, которому удалось настолько выгодно продать свою песню, чтобы на заработанные деньги купить квартиру в Минске.

— Подхожу к этому делу как бизнесмен и творческая личность. Ты должен не только быть создателем, но и трезво оценивать свое детище. Многие авторы мечтают подарить песню, например, Стасу Михайлову, у которого огромная аудитория. А я ни одной песни не подарил. Мне за них платят. К этому уровню нужно прийти, занимаясь годами любимым делом.

В 2014 году написал «Ну кто сказал тебе, что любви не бывает». Николай Басков купил у меня песню, а я приобрел квартиру. «Кормящая» композиция, если говорить об авторских отчислениях, — «Журавли летят в Китай», проданная Стасу Михайлову, удачный хит — «Прости меня» из репертуара Димы Билана.

— Думаю, нужен коммерческий талант. Он ведь у вас проявился еще в детстве?

— Немного позже. Когда учился в Гродненском колледже искусств, мне не хватало денег. В оборот тогда вошли мобильные телефоны, но в них не было интересных картинок и современных мелодий. Я нашел способ, как добавлять мелодии в телефон и продавать гаджеты дороже. Такой был первый опыт. Потом всерьез занялся музыкой и с ее помощью стал зарабатывать на жизнь.