Жительница Пуховичского района потеряла 499 рублей при покупке садовой мебели

Объявление о продаже садовой мебели она увидела в соцсетях. Женщина списалась с продавцом товара.

В ходе переписки покупатель и продавец обсудили стоимость и условия доставки:

Вот часть переписки, которую приводит УВД Миноблисполкома:

«- Доставка бесплатная?

— При полной предоплате бесплатно.

— Прочитала, что при 100% оплате у вас еще и сборка бесплатная

(в общем, все оказалось бесплатным, но минус 499 рублей…)

Пострадавшая со своей банковской платежной карты осуществила перевод денежных средств в качестве предоплаты в размере 499 рублей на реквизиты банковской платежной карты, предоставленные «продавцом». После чего продавец перестал выходить на связь. Покупательница обратилась за помощью в милицию.

Зимой были елки, весной – шины. Настал черед садового инвентаря и мебели. Будьте бдительны!»