Житель Полоцка «заминировал» самолет Белавиа из Москвы в Минск

В последнее время участились случаи заведомо ложных сообщений о наличии взрывных устройств, якобы заложенных с в салонах самолетов, помещениях крупных магазинов, зданиях и сооружениях. Подробности рассказал Минский транспортный прокурор Николай Рыжиков.

Центральным РОСК Минска закончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее не судимого жителя Полоцка 1983 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК.

Установлено, что обвиняемый в один из дней марта 2023 года, находясь в Москве с мобильного телефона отправил на электронный адрес «Белавиа» сообщение с требованием задержать отправление рейса «Москва (Шереметьево) — Минск», угрожая в случае отказа закладкой в данный самолет взрывного устройства. В тот же день он позвонил в авиакомпанию, после чего сообщил сотруднику компании о якобы минировании самолета, следовавшего этим рейсом. Тем самым, он ложно сообщил об опасности для жизни и здоровья людей, наступлении иных тяжких последствий.

В результате проведенных сотрудниками Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте оперативно-разыскных мероприятий были приняты меры по установлению его местонахождения и задержанию.

В день совершения преступления мужчина был задержан и доставлен в изолятор.

С санкции Минской транспортной прокуратуры в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в тот же день ему предъявлено обвинение.

Уголовное дело направлено в суд, избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.