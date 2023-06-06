Житель Бобруйска разбирал дома гранату и она взорвалась

Следственный комитет рассказал, откуда взялись боеприпасы.

«Ночью 1 июня пьяный 41-летний житель Бобруйска находясь дома стал разбирать предмет похожий на гранату, — информирует СК. — Устройство сдетонировало — мужчина получил многочисленные травмы головы. Проснувшаяся от сильного хлопка сожительница пострадавшего обнаружила мужчину в соседней комнате и вызвала скорую.

Установлено, что накануне днем местный житель вместе с приятелями освобождал гараж знакомой от вещей. Мужчина нашел там деревянный ящик с боеприпасами и забрал его себе».