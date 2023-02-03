Жить с умом, а не на одних эмоциях

«Время молчать, и время говорить».

Сколько в этих библейских словах мудрости и простоты! Пророк и царь израильский Соломон не говорит, что нам надо сделаться немыми. Но приходит время, когда человек должен быть осмотрительным и осторожным в своем слове. Когда из человеческой души вырываются злоба, обида, ругательские выражения – это не на пользу того, кто таким образом пытается отстоять свои права, восстановить справедливость.

Я как юрист, правозащитник обеспокоен, что после 2020 года очень многие люди совершают эмоциональные поступки, за которые им приходится отбывать большие тюремные сроки. А жизнь за колючей проволокой – это тяжелое испытание не только для осужденного, но и для его родных, друзей. Рассчитывать сегодня на помощь извне не приходится, поскольку карательный аппарат ограничивает это до минимума.

Поэтому прежде чем публично произносить какие-то слова, за которые может зацепиться власть, следует серьезно подумать. Как и в том случае, когда собираешься провести какую-то акцию, обнародовать какие-то сведения конфиденциального или личностного характера. Сколько человек получили сроки за то, что собирали фамилии силовиков, а потом выкладывали в интернете! По нынешнему законодательству это уголовное наказуемое преступление. А подойдем с другой стороны – разве это повлияло на тех, кто работает в этой системе? Вряд ли. Они как работали, так и продолжают работать. Тем, кто нарушает закон (по мнению пострадавших людей), им неважно, кто и что там пишет, а важно, как относятся к их деятельности руководители, семья, близкие родственники, друзья. Хочешь наказать должностное лицо, которое превысило свои полномочия, обжалуй по всем инстанциям. Да, суды у нас, как говорится, еще те, но несмотря на их заангажированность, следует беспокоить их исками, апелляциями, жалобами.

Скажите, что дала акция группы белорусов по ограничению движения поездов из России с военной техникой? Каких-то больших сбоев не было. А ведь некоторые «партизаны» получили максимальные сроки. Вырвать их из неволи – теперь не просто.

Также не поддерживаю людей, высказывающих на эмоциях оскорбления в отношении должностных лиц. Они что, не понимают: сегодня все социальные сети под контролем правоохранительных органов? Милиция работает 24/7 каждый день, поэтому легко находит тех, кто «наследил» в интернете. Что ругательские комментарии дают их авторам? Ничего хорошего. Но суд перелистывает страницу за страницей многочисленных томов следствия и осуждает людей на разные сроки тюрьмы.

Мое мнение: надо переосмыслить и поубавить свои эмоции в социальных сетях, чтобы потом к вам домой не пришли с обыском и задержанием. Зачем вам значительную часть жизни проводить в заключении?

Любая борьба за свои права не бессмысленна

Знаю, сейчас мне скажут: Олег, сними «розовые» очки, ты разве, не понимаешь, что сегодня бороться за свои права – это не бессмысленно?

Согласен, любая борьба за свои права не бессмысленна. Даже если ты и не добьешься справедливости, не нужно опускать руки. Сражаясь за честность, порядочность, соблюдение законности, ты становишься сильнее, мужественнее. Это аксиома! Но, повторяю, всё нужно делать с умом, спокойно, обдуманно, просчитывая все варианты. Я уже 25 лет занимаюсь правозащитной деятельностью, прошел обыски, задержания, аресты, избиения, угрозы и научился слышать и понимать, что и когда надо говорить, а когда лучше просто промолчать.

Думаете, что во время войны в Афганистане мы были все «Рэмбо», как в американских фильмах, не проигрывавшие ни одного боя? Конечно, также терпели поражения, но мы воспринимали ситуацию адекватно, без лишних эмоций и не изжигали себя внутри паническим настроением. Это и позволило нам выжить.

Какой выход?

Чтобы не попасть под нож карательных органов, слишком эмоциональным людям я предлагаю удалить все свои аккаунты в социальных сетях, поскольку вы не в состоянии убрать всю информацию, которая может сработать против вас. Заведите новый аккаунт и будьте осторожны и осмотрительны насчет своих новых высказываний. Наши мысли – это страсть, которая может при определенных обстоятельствах сыграть злую роль.

Наиболее активным подписчикам сетей предлагаю взять паузу молчания на несколько месяцев. Это позволит правоохранительным органам уменьшить превентивные задержания и возбуждения новых административных и уголовных дел. Меньше дел – меньше работы для следователей.

На мой взгляд, нужно осторожнее обсуждать вопросы, связанные с войной в Украине, поскольку Беларусь с 1996 года находится в Союзном государстве с Россией. Следовательно, на резкую критику российских войск возможно определенное реагирование прокурора.

Сегодня быть за границей также небезопасно, ведь изменилось белорусское законодательство, которое ужесточает ответственность за критику властей, вплоть до вынесения заочных судов по уголовным процессам. Если вы выехали за границу, также надо думать, что и где писать. Есть случаи, когда люди не могут приехать в Беларусь, чтобы похоронить близких родственников, так как могут быть арестованы по ранее возбужденным делам.

Я по-прежнему сторонник внутреннего диалога. Есть много вопросов, которые уже нельзя оттягивать, а решать нужно сегодня. Проблема между людьми, – кто за оппозицию, кто за власть – сама собою не разрешится. Мы теряем время, которого очень мало. Идет отток кадров из страны. Молодые инженеры, медики, айтишники, водители, журналисты под разными предлогами выезжают из страны.

После выступления генерального прокурора Андрея Шведа, мне стали писать люди об инициативе властей создать общественную комиссию, которая будет рассматривать просьбы белорусов на возвращение домой. Они спрашивают, насколько это искренний призыв правительства к гражданскому согласию в обществе.

На мой взгляд, данная инициатива востребована временем. Власть прекрасно понимает, что отток квалифицированной рабочей силы надо как-то остановить. Насколько это будет безопасно для тех людей, которые приедут в Беларусь, покажет время. Зная, какие настроения у многих, нашедших пристанище за границей, могу сказать, что некоторые поедут домой несмотря на то, что могут оказаться привлеченными к ответственности за участие в протестах.

Я считаю, что граждане, осужденные по протестным делам, должны использовать правовой институт для освобождения через помилование. Мы видим, что по большому счету ничего не меняется, а сотни людей каждый день теряют здоровье, находясь в тюрьмах. Не думайте, что вас кто-то осудит, если вы посчитаете нужным написать ходатайство о помиловании.

Надо жить настоящим – шаг за шагом. Жизнь – эта школа духа, наполненная, конечно, испытаниями. Всё нормализуется, просто надо правильно расставлять приоритеты. Что казалось важным в прошлом, может оказаться призрачным в настоящем. Воспоминание прошлого не изменить. Надо учиться жить без страха.

Каждый из нас может стать маяком справедливости для всех. Вот цитата: «…а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны…» (Евангелие от Иоанна, гл.3, ст.21). Сколько житейской мудрости в словах Иисуса Христа! Нет ничего сложного в жизни, нужно лишь жить по правде и по совести.

И действовать с умом, а не на одних эмоциях.

Олег ВОЛЧЕК, юрист, правозащитник.