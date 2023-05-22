Жестокие избиения и отрезанный палец: в Минске арестованы «спортики»

Следственным управлением УСК по городу Минску раскрыты подробности расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении двух «спортиков», работавших на наркомагазин.

Как сообщает СК, вечером 22 июня прошлого года поступило сообщение об избиении 25-летнего парня и 29-летней девушки. Пострадавшие пояснили правоохранителям, что в даркнете они приобрели особо опасное психотропное вещество альфа-PVP и, получив координаты, направились забирать товар. Прибыв на место пара обнаружила пустой тайник. Спустя считанные минуты к ним подошли двое неизвестны с оружием. Нападавшие жестоко избили минчан ногами и металлической битой, а после отрезали девушке фалангу пальца руки.

Предварительно установлено, что пострадавшая работала закладчицей на крупный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Распространяя наркотики, девушка не выполнила поставленные куратором задачи, за что он решил ее наказать. В тот день минчанка направлялась за очередной партией наркотиков, а своего парня попросила ее подвезти. По итогу в ловушке «коллекторов» оказались сразу оба.

Правоохранителями установили личности нападавших, ими оказались двое мужчин (27 и 38 лет). Согласно материалам дела, фигуранты работали «спортиками» в интересах того же наркомаркета и были ответственными за наказание провинившихся курьеров.

Как правило, куратор интернет-магазина сообщал обвиняемым данные распространителей, их координаты и оговаривал желаемый способ расправы. «Каратели» поджидали своих жертв в укромных местах, чтобы на крики о помощи никто не пришел. «Спортики» жестоко избивали закладчиков руками, ногами, битами, дубинками и иными подручными средствами, а также распыляли им перцовый газ в лицо и применяли электрошокер. Запугивая применением пневматического пистолета, фигуранты заставляли провинившихся стоя на коленях извиняться перед руководителем интернет-магазина. Свои циничные глумления они снимали на камеры мобильных телефонов и в качестве отчета отправляли «работодателю», за что получали от него гонорар по установленному прайсу. К примеру, за отрезанный палец девушки им полагалось 700 долларов США.

Всего на счету фигурантов 4 подобных «заказа». Потерпевшими по уголовному делу признано 4 граждан в возрасте от 25 до 30 лет. Нередко после расправы агрессоры похищали мобильные телефоны, ключи от автомобилей и иное имущество.

Зверские и бесцеремонные действия «спортиков» способствовали поддержанию неоспоримой внутригрупповой дисциплины, обеспечивая бесперебойную работу наркомагазина по распространению смертельно опасных веществ на территории Минска и области, а также получения прибыли.

При изучении личностей мужчин было установлено, что официально они нигде не трудоустроены. Младший из них судим за совершение хулиганства, кражи и уклонение от отбывания наказания, а старший — за сбыт наркотических средств на территории Российской Федерации и неоднократную езду без права управления. Жили они за счет случайных заработков на различных строительных объектах.

Как сообщает Следственный комитет, при проведении обысков в фургоне, в котором временно проживали фигуранты, обнаружены и изъяты запрещенные вещества, радиостанции, бинокли и орудия преступлений.

Действия 27 и 38-летних мужчин квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.ч.1, 4 ст.328 (хранение без цели сбыта; незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, совершенные организованной группой);

ч.1 ст.154 (истязание);

ч.2 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, совершенное группой лиц);

ч.3 ст. 207 (разбой, совершенный организованной группой);

ч.3 ст.182 (похищение человека группой лиц, сопряженное с угрозой применения насилия и истязанием, совершенное организованной группой).

К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.