Жеребьёвка плей-офф квалификации Евро-2024: определены будущие противостояния

В Ньоне, Швейцария, 23 ноября состоялась жеребьёвка стыковых матчей плей-офф квалификации Евро-2024.

Пары плей-офф стыковых матчей Евро-2024:

Лига А: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия. Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига В: Израиль — Исландия, Босния — Украина. Победитель второй пары станет хозяином финала.

Лига С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан. Победитель первой пары станет хозяином финала.

Полуфиналы пройдут 21 марта 2024 года, а финалы состоятся 26 марта 2024 года. Три победителя финалов получат возможность участвовать в чемпионате Европы-2024 в Германии.