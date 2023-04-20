Наша «семья» теперь насчитывает восемь миллиардов человек, люди в целом живут дольше и лучше, что отражает исторические достижения человечества в области медицины, науки, здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Об этом говорится в новом докладе ООН о народонаселении.

Во всем мире рождаемость снизилась в среднем с 5 рождений на женщину в 1950 году до 2,3 рождений на женщину в 2021 году. Сегодня единственным регионом мира, в котором ожидается общее сокращение численности населения в ближайшей перспективе – до 2050 года – является Европа.

К 2050 году половина прогнозируемого прироста населения мира будет приходиться на восемь стран: Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.

В этом году приоритетное внимание в докладе уделено праву женщин на выбор.

Многие правительства встревожены по поводу надвигающегося перенаселения, другие опасаются катастрофической депопуляции, и те и другие пытаются повлиять на уровень рождаемости.

В ООН считают такой подход неверным и напоминают, что женское тело не должно быть «заложником» решений, принимаемых правительствами или другими лицами. Женщины должны иметь возможность выбирать, хотят ли они иметь детей, когда и сколько.

Самые последние данные из 68 стран показывают, что примерно 44 процента женщин не могут принимать самостоятельные решения по поводу сексуальных отношений или использования контрацепции. В результате почти половина всех беременностей являются незапланированными, что ведет к нарушению основного права женщин.

«Все люди обладают правом выбирать, заводить ли детей, когда, сколько и с кем. Их право на телесную автономию означает именно это: свободный и осознанный выбор, не ограниченный требованиями жить в соответствии с любыми более широкими демографическими, экономическими, социальными, политическими, экологическими требованиями или требованиями безопасности», – говорится в новом докладе ООН.

Авторы доклада уверены, что можно построить процветающее, инклюзивное общество, независимое от численности населения.

На самом деле, как говорится в документе, не существует ни идеального размера населения, ни какого-либо надежного способа добиться определенной численности населения. Показатели рождаемости колеблются по широкому спектру причин, которые выходят далеко за рамки целевых показателей и государственной политики. Временами попытки манипулировать населением контрпродуктивны.

Эксперты уверены, что дело не в численности населения, а в качестве жизни людей, их благосостоянии, доступе к медицине и образованию и стабильной занятости.