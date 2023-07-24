Женщина на корабле не к добру? В США о такой примете не знают

Президент США Джо Байден принял решение назначить командующим военно-морским флотом адмирала Лизу Франчетти. После утверждения Сенатом она станет первой женщиной не только во главе американского ВМФ, но и в составе Объединенного комитета начальников штабов.

«На протяжении всей своей карьеры адмирал Франчетти демонстрировала высокую компетентность как в оперативных, так и в политических вопросах. Она вторая женщина в истории США, удостоенная звания адмирала», – отметил президент.

Франчетти 59 лет, 38 из них она отдала военно-морскому флоту. Она командовала ударными авианосными группами, возглавляла группировку ВМФ в Корее, Управление стратегии, планирования и политики штаба ВМФ, сейчас занимает пост замкома флота. Отметим, что первая профессия Лиз – журналист.