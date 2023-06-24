Женился форвард хоккейной сборной Беларуси

23-летний форвард «Салавата Юлаева» и сборной Беларуси Иван Дроздов женился.

Иван Дроздов начал заниматься хоккеем с семи лет в родном Витебске, но затем переехал в Ярославль в академию «Локомотива». В Ярославле Дроздов поиграл всего полгода, так как оказался перед выбором: либо принять российское гражданство, либо возвращаться в Беларусь. После возвращения в Витебск продолжил выступать за местную академию, а в 2014 году дебютировал в высшей лиге в составе «Витебска-2».

17 октября 2017 года Дроздов пополнил систему минского «Динамо», где начал выступать за фарм-клуб «Юность-Минск».

Дебютировал в КХЛ 3 сентября 2018 года в матче против «Ак Барса». 5 июля 2021 года расторг контракт с «Динамо» по соглашению сторон. Всего за «Динамо» Дроздов сыграл 93 матча,.

7 июля 2021 года пополнил систему московского «Спартака», заключив двусторонний контракт на один год.

18 мая 2022 года в результате обмена стал игроком «Салавата Юлаева»