Женился еще один европейский принц

В Вене прошла церемония венчания принца Иоганна-Венцеля Лихтенштейнского и графини Фелиситас фон Хартиг.

Фелиситас родилась 10 апреля 1994 года, изучала право в Вене, сейчас работает в австрийском Министерстве внутренних дел.

Иоганн-Венцель родился 16 марта 1993 года, изучал политику и экономику в Канаде, проходил курс в Королевской военной академии в Сандхерсте, имеет степень магистра в области управления агробизнесом. Сейчас работает со своим отцом в Австрии в семейном бизнесе «Liechtenstein’sche Forst- und Gutsverwaltung».

Местом венчания пары стала Servitenkirche, или Римско-католическая церковь Благовещения Божией Матери архиепархии Вены.

На свадьбу приехало все королевское семейство Лихтенштейна, а также принцы из Люксембурга и другие аристократы Европы.

Княжеский дом Лихтенштейна было основан более 300 лет назад и престол наследуется по мужской линии. И хотя население крохотного государства всего около 39 тысяч человек, княжеская семья очень велика. Только у правящего князя Ганса-Адама II четверо детей и 15 внуков.

Все ныне живущие члены княжеской семьи являются потомками ее основателя, принца Иоганна I, который был принят Наполеоном в Рейнскую конфедерацию в 1806 году, что заложило основу для суверенитета.