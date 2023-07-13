Жена актера Павла Харланчука сообщила о разводе

О разводе актриса Анна Южакова написала в фейсбуке.

«Чтобы одним махом ответить на множество вопросов: почему сменила фамилию в профиле, а где, а как и т.д.», — пояснила она.

Как выясняется, развод состоялся еще в январе.

Пара вместе прожила почти двадцать лет. Познакомились они в театре. У них пятеро детей — трое своих и двое приемных.

Павел Харланчук — звезда Купаловского театра, он ушел из театра в 2020-м. Впрочем, активной гражданской позицией был известен и до этого. В частности, после выборов 2006 года он был уволен из театра имени Горького в Минске.

Актер решил уехать в Москву, и с 2021-го числится в труппе Московского губернского театра под управлением Сергея Безрукова. Говорил, что должен зарабатывать на большую семью. Но, как видим, жизнь на два города привела к разводу.

9 мая состоялась премьера российского сериала «Катюша» с участием Харланчука.

Свое участие в российских фильмах о войне он пояснил так: «Я человек, который учился в Советском Союзе. И самая главная идея, которую в нас вкладывали, это идея мира – Миру Мир! Я человек, который желает мира больше всего. Меня так учили, в мире должен быть мир. Мы должны делать все, чтобы война не повторилась. И во всех военных фильмах я участвую именно с такой целью показать то, что не должно повториться. Ведь главная цель всей нашей жизни – жить в мире.

Мир – это созидательная идея! А война – это разрушение, это боль, беда, это кровь. И потому я совсем не понимаю людей, которые хотели бы, чтобы была война. Я, как ученик советской школы, с этой идеей не могу не согласиться. В мире должен быть мир! Для меня человеческая жизнь очень ценна, а во время войны эта ценность приближается к нулю, это, к сожалению, расходный материал.

Ради этой главной идеи я и снимаюсь в военных фильмах. И, конечно же, мне интересно, как актеру, когда люди попадают в экстремальные ситуации, как они себя ведут? Здесь все очень просто: либо ты предатель, либо ты герой. Хотя всегда существует очень много нюансов, почему люди поступают именно так. Ведь у каждого человека есть свое особое обстоятельство, и оно всегда индивидуально. Это судьбы людей, это очень интересно, когда человеческая сущность проявляется в экстремальных ситуациях. И любовь на высоте, и ненависть до предела, и злость, и радость – все накалено до предела. Это мне очень нравится в материалах такого плана, но только в кино, исключительно для исследования человеческой природы, на что человек способен в той или иной ситуации? А в реальной жизни я очень хочу, чтобы был мир».

Кстати, до войны Павел Харланчук активно снимался и в украинских кинопроектах.