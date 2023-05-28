Желающим иметь ядерное оружие Лукашенко предложил присоединяться к союзу Беларуси и России

Александр Лукашенко выступил с предложением о вступлении Казахстана и других стран в союз Беларуси и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться, пишет «Интерфакс».

«Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – Прим.) переживает по этому поводу. Но если вдруг, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать – и будет ядерное оружие на всех», — заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» (Россия-1, ВГТРК).

При этом Лукашенко заметил, что высказывает свое мнение, а не официальную позицию России на сей счет.

Если же говорить конкретно о Казахстане, то там расставили точки над «i».

«В ходе мероприятия (имеется в виду форум ЕАЭС, — Прим.) президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом.

В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации.

Действительно, сегодня два участника ЕАЭС — Россия и Беларусь — демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели.

Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — написал в пятницу в соцсетях пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.