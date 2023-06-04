Ждете тепла? Осталось недолго

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ рассказал о грядущем потеплении.

По его словам, в первой декаде июня средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы, по-прежнему сохранится дефицит осадков, а пожароопасность продолжит увеличиваться. Но уже на следующей неделе установится теплая погода.

В понедельник, 5 июня, по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Во вторник, 6 июня, осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-западный слабый. Ночью температура воздуха составит от +6 до +12 градусов. Днем 5 июня воздух прогреется от +14 до +20 градусов, а 6 июня днем ожидается от +17 до +21 градуса.

Рябов добавил, что в среду 7 июня в Беларуси ожидается переменная облачность, без осадков. В ночное время температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, а днем ожидается от +18 до +21 градусов.

В четверг 8 июня сохранится облачная погода. Кроме того, локально пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы прогнозируется слабый туман. Ночью 8 июня температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Днем в стране воздух прогреется от +16 до +21 градусов. В пятницу 9 июня днем ожидается от +17 до +20 градусов.

В выходные ситуация не изменится. В стране по-прежнему сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. В утренние часы прогнозируются туманы. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Так, в субботу 10 июня воздух днем прогреется от +18 до +21 градусов. А в воскресенье 11 июня, согласно предварительному прогнозу, ожидается до +23 градусов.