Жатва только началась, а МВД уже собрало большой урожай уголовных дел

Об этом сообщил Александр Лукашенко сегодня во время селекторного совещания по проблемам уборочной кампании.

«Самое гадкое — воровство и пьянство. Жатва только началась, а Министерство внутренних дел за хищения горюче-смазочных материалов и зерна возбудило 61 уголовное дело и выявило почти 2 200 административных правонарушений. У руководителей хозяйств и районов, да и уже в областях появились такие заклинания: как же, вот уборка началась, а мы тут их всех к ответственности призываем. Никакого снисхождения быть не может», — заявил Лукашенко.

Еще одной системной проблемой он назвал отсутствие техосмотра. К началу уборочных работ его не прошли в Гомельской области 63% комбайнов, Витебской — 59%, Могилевской — 36%.