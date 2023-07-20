Жара в Европе: ВОЗ дала рекомендации, как защитить себя и близких

По данным, которые недавно публиковал научный журнал Nature, только в прошлом году более 60 000 человек в Европе умерли из-за экстремальной жары – в три раза больше, чем предполагалось ранее. Поскольку планета продолжает нагреваться, это число будет расти из года в год, предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге.

По его словам, волны экстремальной жары – еще одно доказательство того, что человечество обязано принять срочные меры по борьбе с изменением климата. В то же время каждый житель региона, оказавшегося во власти высоких температур, должен позаботиться о себе и близких, чтобы избежать самых серьезных последствий для здоровья.

Будьте бдительны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в частности, рекомендует населению регулярно проверять прогноз погоды.

«Для миллионов людей, живущих и работающих в условиях аномальной жары, особенно в Южной и Восточной Европе, а также для всех, кто путешествует, важно заблаговременно знать о прогнозе, следовать рекомендациям местных властей и прислушиваться к авторитетным источникам, рассказывающим о рисках для здоровья, связанных с погодой», – подчеркнул д-р Клюге.

Держаться в тени

Иметь под рукой прохладную воду, стараться не выходить на улицу и не заниматься напряженной деятельностью в самое жаркое время дня, оставаться в тени и не оставлять детей или животных в припаркованных транспортных средствах.

«По возможности проводите не менее двух-трех часов в день в прохладном месте», – рекомендует глава Европейского бюро ВОЗ.

Не пускать жару в дом

Открывайте ночью окна, чтобы охладить свой дом, уменьшите тепловую нагрузку в помещении в течение дня, используя жалюзи и выключив как можно больше электрических устройств, способствующих нагреванию воздуха.

Меньше кофеина и алкоголя

Крайне важно потреблять достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Рекомендуется носить легкую и свободную одежду, использовать соответствующее постельное белье, по возможности регулярно принимать прохладный душ или ванну, а также избегать сладких и алкогольных напитков или напитков с кофеином.

Позаботьтесь об одиноких людях

Позаботьтесь не только о себе и членах семьи, но и регулярно справляться о здоровье друзей и соседей, которые проводят большую часть своего времени в одиночестве. «Уязвимые люди могут нуждаться в помощи в жаркие дни. Если кто-то из ваших знакомых находится в группе риска, помогите ему получить совет и поддержку», – предложил он.

Что делать, если почувствовали недомогание

Как можно скорее переместитесь в прохладное место, пейте воду для регидратации и измеряйте температуру тела на протяжении не менее 30 минут. «Если температура тела остается высокой, проконсультируйтесь с медиками, – отметил д-р Клюге. – Если температура тела падает, и человек чувствует себя лучше после отдыха в прохладе, высокая температура была, вероятно, связана с тепловым стрессом».

При появлении болезненных мышечных спазмов специалисты советуют немедленно переместиться в прохладное место и выпить раствор для пероральной регидратации, содержащий электролиты. Если тепловые судороги длятся более часа, рекомендуется обратиться за помощью.

«Если вы чувствуете необычные симптомы или если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с врачом. Если у человека горячая сухая кожа, он бредит, появились судороги или он без сознания, необходимо немедленно вызвать врача или скорую помощь», – предупредил д-р Клюге.