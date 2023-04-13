Земляки: Кирилл Дыцевич стал отцом

Брак Кирилла Дыцевича с Настасьей Самбурской продлился всего два месяца.

После громкого и скандального расставания артист, который родился в Березе, предпочитал держать личную жизнь в секрете. Однако в последнее время звезда сериалов не скрывает, что счастливо женат и наслаждается статусом отца.

В фан-группе Кирилла Дыцевича поделились радостными новостями. У 30-летнего актера родился первенец. Малыша подарила коллега Кристина Вайнас, с которой тот тайно сыграл свадьбу еще в прошлом году. Как пишет Стархит, мальчика назвали красивым именем Марсель.

Пользователи также опубликовали семейные кадры Кирилла. На снимках он нежно обнимает 24-летнюю супругу, которая кормит новорожденного сына.

«Мы от всей души поздравляем молодых родителей, желаем Марселю расти здоровым, крепким и счастливым малышом, а Кириллу и Кристине наслаждаться новым этапом в жизни, чтобы все так и продолжалось — легко и в радости», — пишут фанаты в «ВКонтакте».

Приятные события происходят и в карьере Дыцевича. 30-летний актер нарасхват у режиссеров, недавно он снялся в мелодраме «Любовь во всем виновата», который стартовал на одном из российских телеканалов.