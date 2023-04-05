Земляки. Андрей Мельниченко впервые возглавил список Forbes самых богатых россиян

Первое место в российском списке Forbes в этом году впервые занял урожнец Беларуси, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние за год выросло более чем в два раза, до $25,2 млрд. Произошло это в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений.

Этот сектор экономики России, в отличие от большинства других, за год после начала «спецоперации в Украине» продемонстрировал внушительный рост, пишет Форбс.

В результате, помимо Мельниченко, в ТОП-20 богатейших россиян вошли еще два «химика» — совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор (№11, состояние $11,3 млрд) и Андрей Гурьев (№15, $9,7 млрд), ему с семьей принадлежит почти 50% «ФосАгро». В прошлогоднем рейтинге Кантор и Гурьев занимали лишь 27-е и 24-е места соответственно.

В прошлом году Мельниченко занимал девятое место среди самых богатых россиян. В марте прошлого года Мельниченко, попавший под санкции ЕС, снизил доли в «Еврохиме» и СУЭК — до 0%. Представитель бизнесмена тогда пояснил, что с 9 марта Мельниченко ушел с постов члена совета директоров и неисполнительного директора в обеих компаниях и перестал быть их бенефициаром. До введения санкций Мельниченко являлся бенефициаром 100% акций «Еврохима» и 92,2% — СУЭК. Представитель бизнесмена добавил также, что миллиардер намерен оспаривать санкции в суде.

На втором месте рейтинга этого года Владимир Потанин — крупнейший акционер «Норильского никеля».

Состояние бизнесмена в этом году Forbes оценил в $23,7 млрд. Несмотря на то, что состояние лидера рейтинга 2022-го, владельца НЛМК Владимира Лисина, за год увеличилось на $3,7 млрд до $22,1 млрд, в этом году он занял только третье место.

Совокупное состояние российских миллиардеров в глобальном рейтинге богатейших выросло с прошлогодних $353 млрд до $505 млрд из-за того, что в 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом «военной спецоперации» в Украине, а котировки российских акций рухнули. В результате оценки состояний россиян существенно снизились.

«Народная Воля» рассказывала, что мама Андрея Мельниченко — украинка, отец белорус.