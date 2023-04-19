Земляки. Андрей Мельниченко хочет вернуть себе «Еврохим»

Семья российского миллиардера, который, напомним, родился в Беларуси, обратилась к управляющим трастом Firstline, который контролирует основанные им компании, с предложением вернуть Мельниченко в бенефициары.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью Forbes. В марте прошлого года из-за санкций он снизил долю в «Еврохиме» и СУЭК до 0%

Акции крупнейшего в России производителя удобрений «Еврохим» и угольной компании СУЭК c 2006 года находятся в собственности дискреционного траста, зарегистрированного по законодательству Бермудских островов и управляемого трасти (доверительным управляющим) на Кипре. 8 марта 2022 года Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром траста, эта роль автоматически перешла к его супруге Александре. Ранее бенефициарная доля предпринимателя в группе «Еврохим» составляла 100%, в СУЭК — 92,2%.

9 марта прошлого года Мельниченко был внесен в санкционные списки ЕС, в июне под европейские санкции попала и его супруга, имеющая гражданство Сербии и Хорватии. Европейский союз решил, что переход к ней доли в «Еврохиме» и СУЭК — это попытка обхода санкций против Мельниченко.

Мельниченко считает, что его выход из состава бенефициаров Firstline Trust был ошибкой. По его словам, это принесло ненужные неудобства его семье и не решило никаких проблем компаний. «В этой связи наша семья уже обратилась к трастовым управляющим и регуляторам с предложением вернуться к состоянию, неизменно сохранявшемуся с основания трастов до момента моего выхода из состава бенефициаров», — заявил Мельниченко Forbes.

«Я считал, что это обеспечит бесперебойное функционирование созданных мной компаний как минимум на то время, пока продолжается экономическая война и пока действуют юридические ограничения в отношении меня лично, — объяснил свое решение Андрей Мельниченко в интервью Forbes. — Супруга не имеет никакого отношения к моему решению о выходе из состава бенефициаров траста и уж точно никакого отношения к трагедии на Украине. Но, тем не менее. она стала первой в истории Европы гражданкой Евросоюза по праву рождения, попавшей под санкции, не имея при этом гражданства страны, против которой они направлены».

Возвращение миллиардеру контроля над «Еврохимом» и СУЭК теперь полностью зависит от управляющих трастом. «По общему правилу трасти может его назад и не пустить», — считает эксперт по санкционному праву, адвокат Сергей Гландин.

Андрей Мельниченко оспорил введенные против него санкции в Общем суде Европейского союза 17 мая 2022 года, в августе, по информации Forbes, аналогичный иск подала его супруга. 4 апреля 2023 года Андрей Мельниченко впервые возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes — за год его состояние выросло более чем в два раза, до $25,2 млрд.