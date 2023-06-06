«Зеленые» получили ответ из Минюста о перерегистрации партии

По словам председателя пока еще зарегистрированной партии Дмитрия Кучука, он намерен его обжаловать.

Как сообщала «Народная Воля», не так давно партия «Зеленые» подала пакет документов на перерегистрацию без списков членов партии.

«Сегодня за политическую активность людей по-прежнему привлекают к административной и уголовной ответственности, — объяснял «Народной Воле» Дмитрий Кучук. — А официальное вступление в партию в любом случае привлекает внимание соответствующих служб. Некоторые члены партии прямо сказали, что не хотят, чтобы их имена и адреса фигурировали в списках, которые будут подавать в Минюст. Некоторые считают подобные списки «расстрельными» — ясное дело, что к членам не провластных политических партий будет самое пристальное внимание со стороны различных органов…»

В Минюсте считают, что партия не подала надлежащим образом оформленные документы, необходимые для перерегистрации.

Вера ВИР.