«Зеленые» подали документы на регистрацию

Правда, без поименных списков и персональных данных членов партии.

«Белорусская партия «Зеленые» подала пакет документов на перерегистрацию без списков членов партии, потому что, согласно закона «О защите персональных данных», «персональные данные, касающиеся расовой либо национальной принадлежности, политических взглядов, членства в профессиональных союзах, религиозных или других убеждений, здоровья или половой жизни, привлечения к уголовной ответственности, а также биометрические и генетические персональные данные являются специальными персональными данными», — объяснил «Народной Воле» председатель пока еще зарегистрированной партии Дмитрий Кучук. – По этому же закону «обработка специальных персональных данных без согласия субъекта персональных данных» запрещается и не может быть осуществлена без согласия всех членов партии.

Некоторые члены партии прямо сказали, что не хотят, чтобы их имена и адреса фигурировали в списках, которые будут подавать в Минюст. Некоторые считают подобные списки «расстрельными» — ясное дело, что к членам не провластных политических партий будет самое пристальное внимание со стороны различных органов…»

Кстати, известно, что «Зеленые» не смогли набрать 5000 учредителей партии, которые по новому закону требуются для регистрации партии.

«Мы этого и не скрываем, — говорит Дмитрий Кучук. – Было слишком мало времени для того, чтобы привлечь людей в партию. Тем более первоначально, когда закон о политических партиях был вынесен на обсуждение, называлось совершенно другое количество членов партии, необходимых для официальной регистрации. 5000 членов по белорусским меркам – это, конечно, много.

Сегодня за политическую активность людей по-прежнему привлекают к административной и уголовной ответственности, поэтому многие стараются от политики держаться подальше. А официальное вступление в партию в любом случае привлекает внимание соответствующих служб. Поэтому посмотрим, что будет дальше, какое решение вынесет Минюст. Хотя, конечно, уже и так все ясно…»

Марина ВИШНЕВСКАЯ.