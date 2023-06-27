Зеленского просят разорвать дипотношения с Беларусью

На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разорвать дипломатические отношения между Украиной и Беларусью.
Автор петиции объяснил предложение «сложной ситуацией», которая сложилась на территории Беларуси, а также «влиянием Минска» на безопасность и стабильность на Украине.
Согласно тексту петиции, разрыв дипломатических отношений станет сильным политическим шагом и направит международному сообществу послание о готовности страны защищать свою независимость и соблюдать международные стандарты демократии и прав человека.
Обращение к президенту Украины уже набрало более 800 голосов.