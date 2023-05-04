Зеленский прокомментировал атаку БПЛА на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на Кремль, заявил, что Киев не атаковал президента России Владимира Путина или Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не атакуем Путина или Москву, мы боремся на нашей территории… У нас нет достаточного количества оружия для этого, мы не используем его повсюду… Мы не атаковали Путина», — сказал он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ущерба нанесено не было, пострадавших в результате атаки нет. Главы российского государства в кремлевской резиденции в момент атаки не было.

Между атаками двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль прошло 16 минут. Такие подробности в своем Telegram сообщил телеканал ТВЦ.

По информации канала, первый беспилотник заметили в небе над Кремлем в 2:27 по московскому времени. Отмечается, что дрон взорвался над Сенатским дворцом, после чего на крыше произошло возгорание. Второй БПЛА зафиксировали через 16 минут, в 2:43 ночи, его обломки упали на территорию Кремля.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).