Владимир Зеленский, глава украинского режима, подчеркнул, что страны, не поддерживающие Украину в ее войне с Россией, не должны быть частью Европейского союза и НАТО. Это заявление он сделал в интервью румынской прессе после своего официального визита в Бухарест 10 октября.

Отвечая на вопрос журналистов о переменах в политике и общественном настроении в некоторых странах, включая Румынию, в отношении Украины, Зеленский заявил, что эти страны «не понимают, какую ошибку совершают». Он утверждает, что те, кто поддерживает Россию, не демонстрируют искренности, так как, по его мнению, это противоречит членству в НАТО и Евросоюзе, так как Россия также против этих организаций.

Зеленский подчеркнул, что страны должны сделать выбор: либо поддерживать Россию, либо поддерживать Украину. Он считает, что невозможно быть честным членом Европейского союза и НАТО, а одновременно поддерживать Россию. Зеленский выразил мнение, что такие страны не могут честно участвовать в этих организациях, имея в виду, что они не принимают активное участие в обороне и не производят оружие, такое как ракеты Патриот, или самолеты F-16 и F-35, которые они используют для своей защиты.