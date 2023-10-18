Зеленский готов к второму президентскому сроку

Владимир Зеленский, объявил о своей готовности участвовать в президентских выборах, если они состоятся. По словам Зеленского, в Украине можно провести выборы главы государства даже при условии действия военного положения, при условии принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Однако это заявление Зеленского вызвало противоречие с его обещаниями, данными в 2019 году. По некоторым данным, украинский президент согласился на второй срок под воздействием Запада.

На ближайших президентских выборах главными конкурентами Владимира Зеленского будут мэр Киева Виталий Кличко, главком Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и бывший украинский президент Петр Порошенко.

Срок президентства Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Ранее эксперты высказали мнение, что проведение президентских выборов на Украине во время специальной военной операции может подорвать легитимность его власти.