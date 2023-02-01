Зеленая комета приблизится к Земле впервые за 50 тысяч лет

Случится это уже сегодня вечером.

Комету C/2022-E3 или ZTF можно будет наблюдать в телескоп, а при благоприятных погодных и световых условиях даже невооруженным взглядом.

Последний раз комета ZTF приближалась к Земле около 50 тысяч лет назад – тогда на нашей планете еще обитали неандертальцы.

Согласно некоторым исследованиям, комета движется по открытой гиперболической траектории и, возможно, больше никогда не вернется в Солнечную систему.

Газовый хвост объекта может достигнуть размеров «ковша» Большой Медведицы. Диаметр кометы составляет около километра, ее особенность – зеленоватый цвет.

Наиболее ярко комета проявится 1 февраля и будет видна в ночь на 2 февраля. В этот время небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние 42 млн км. С Земли ее будет видно в районе созвездия Северная Корона после заката.

Рассмотреть комету в первый день февраля можно будет и невооруженным глазом, а более зрелищным небесное представление сделает любой бинокль или телескоп.

С виду объект будет напоминать полосу с зеленоватым свечением на темном небе. Начиная со 2 февраля след от кометы начнет угасать.

«Комета, точнее окружающая ядро кометы оболочка (кома), приобрела цвет из-за окутывающего ее газа из молекул циана или двухатомного углерода», — объяснил оптическое явление в беседе с iz.ru председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов.

Никакой угрозы для жителей планеты небесное тело не несет.

Комета ZTF была открыта совсем недавно – астрономы обнаружили ее 2 марта 2022 года в созвездии Орла. Тогда комета казалась тусклой точкой. Три команды астрономов сделали снимки нового объекта, чтобы подтвердить, что он имеет кому и, следовательно, является кометой, а не астероидом.