Завершено комплексное опробование второго энергоблока Белорусской атомной электростанции

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил о завершении успешного комплексного опробования второго энергоблока на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Эта проверка, которая является последним этапом перед приемкой в эксплуатацию, завершилась, и рабочая комиссия была назначена для приемки станции.

БелАЭС уже произвела более 20 миллиардов кВт-ч электроэнергии двумя энергоблоками. Премьер также отметил, что это событие приурочено к вводу второго энергоблока в эксплуатацию и что будут обсуждаться дальнейшие направления сотрудничества с «Росатомом».

Белоруссия и «Росатом» согласовали различные направления сотрудничества, включая ядерную медицину, аддитивные технологии, цифровизацию и накопители энергии. Подготовка соответствующих программных документов находится в процессе.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года, а второй — в мае 2023 года. БелАЭС строится на основе российского проекта ВВЭР-1200 и состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства является группа ASE «Росатома», а для финансирования проекта был привлечен российский государственный кредит на сумму $10 миллиардов.