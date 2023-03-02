Заторы на границе с Литвой

Госпогранкомитет сообщает, что действия Польши создают проблемы на границе.

« В следствие закрытия пункта пропуска Бобровники и введения ограничений в Кукурыках польскими властями скопление грузового транспорта на въезд в Евросоюз фиксируется на всех направлениях: перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони), латвийским — Силене (Урбаны) и польским — Кукурыки (Козловичи), — говорится в сообщении Погранкомитета. — Сопредельные контрольные службы за сутки пропустили на свою территорию в среднем 67% фур от нормы.

Наибольшее количество легкового транспорта фиксируется на литовском направлении — легковые авто ожидают въезда в ЕС перед пятью пунктами пропуска. Несмотря на снижение потока транспорта, контрольные службы Литвы оформляют автомобили неритмично».

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Безвизовый въезд для граждан Польши будет разрешен во всех пунктах пропуска.

«Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС, — сообщает Погранкомитет. — Нововведение будет действовать с 00 часов 2 марта по 31 декабря включительно. Ранее граждане Польши могли въехать в Беларусь без визы только на белорусско-польском участке границы».