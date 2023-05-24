Защищала воинов от зла: в Болгарии найдена самая древняя в мире надпись на кириллице

Разбирая руины разрушенной крепости на границе Болгарии и Греции, археологи обнаружили в них 1100-летний нагрудник, призванный защищать владельца от зла.

Находка сама по себе впечатляющая, но еще большую ценность ей придает надпись — ученые уверены, что это один из самых ранних известных примеров кириллического текста.

Как рассказал археолог из Национального музея Болгарии Ивайло Канев, пластину, которую обнаружила его команда, в древние времена носили на груди, чтобы защитить владельца от неприятностей и зла. Видимо, чтобы защитный эффект был еще сильнее, на этой пластине нанесен текст.

Надпись относится к двум просителям, которых звали Павел и Димитр. Кем они были, археологи пока не установили, но склонны считать, что, скорее всего, Димитр служил в гарнизоне, жил в крепости и был родственником Павла.

Надпись датируется временем царя Симеона I (также известного как Симеон Великий), который правил Болгарской империей между 893 и 927 годами. За это время царь расширил империю, предприняв военные походы против Византийской империи. Судя по способу написания букв и местонахождению надписи в крепости, текст, вероятно, попал в крепость в период между 916 и 927 годами вместе с болгарским военным гарнизоном.

До этого открытия самые ранние сохранившиеся кириллические тексты датировались 921 годом. Таким образом, по словам Канева, обнаруженная надпись является одним из древнейших когда-либо найденных кириллических текстов. Но чтобы говорить об этом с полной уверенностью, нужно расшифровать надпись и понять ее контекст, пишет журнал «Вокруг света».