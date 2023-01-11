Под угрозой пользователи Android.

Версия берет на себя полный контроль над устройством — запись телефонных звонков, отслеживание местоположения, просматривать SMS-сообщения, журнал вызовов, контакты и файлы, сбор входящих сообщений из соцсетей и почтовых клиентов (для этого приложение запрашивает разрешение для доступа к службам специальных возможностей (Accessibility Services), загрузка дополнительных компонентов для управления и контроля.

Отмечается, что если мессенджер уже установлен на устройстве, то загрузка на устройство невозможна.