Запретят ли белорусским грузовикам ездить через Литву?

Запрет Польши на въезд российских и белорусских грузовиков с 1 июня не должен увеличить поток грузовиков в Литву, считает президент Ассоциации логистики Антанас Шимялис. По его словам, запреты отдельных стран неэффективны и предназначены для решения их проблем.

«В связи с тем, что поляки закрыли свои границы, я не думаю, что в Литве произойдет очень критическое увеличение потока, потому что там и так мало этих автомобилей», — цитируют Шимялиса литовские сми.

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис сказал, что такой запрет в Литве был бы невозможен из-за исключений из санкций Евросоюза в отношении калининградского транзита.

«Литва находится в немного исключительном положении из-за калининградского транзита, у нас есть такое разрешение — это европейское постановление, европейское соглашение. В данный момент мы следим за ситуацией, чтобы понять, будет ли какое-либо воздействие, какое-либо негативное влияние на нашу границу», — сказал Скуодис телеканалу LRT.

Министерство внутренних дел Польши утверждает, что это решение направлено на ужесточение контроля над санкциями, а пресса пишет, что это реакция на тюремное заключение польского журналиста Анджея Почобута в Беларуси.

По мнению Шимялиса, если бы такой запрет был введен в Литве, он не закрыл бы российским и белорусским товарам дорогу в Европу, если бы цель ограничений заключалась именно в этом.

«А если запретим проезд мы — с другой стороны есть Турция, страны, через которые так или иначе будет двигаться поток товаров. Так каких целей мы хотим достичь?» — сказал он BNS.

ЕС с апреля 2022 года запрещает въезд на свою территорию российских грузовиков, но не полуприцепов — это лазейка, которой пользуются, прицепляя прицепы к польским или литовским грузовикам, обращают внимание литовские сми. Этот запрет, кстати, не распространяется на российские грузовики, следующие транзитом через Литву в Калининград и обратно с неподсанкционными товарами.