Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в Норвегию с 3 октября

С 3 октября власти Норвегии вводят запрет на въезд машин с российскими номерами. Об этом официально объявила министр иностранных дел страны, Анникен Хьютфельдт. Этот шаг делает Норвегию последней страной в шенгенской зоне, которая принимает такую решительную меру.

Министр выразила убеждение в важности этого шага, сказав: «Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы, насколько это возможно, предотвращали поступления доходов, которые необходимы российскому государству».

Следует отметить, что это ограничение не будет распространяться на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны. Также существуют исключения для транспортных средств, способных вмещать десять и более пассажиров, включая микроавтобусы и автобусы, а также для машин с дипломатическими номерами.

Важно отметить, что помимо Норвегии, запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией был введен в шести странах Европейского союза, включая Финляндию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Германию.