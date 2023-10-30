Запрет на лов определенных видов рыб в зимний период вступает в силу с 1 ноября

Служба госинспекции охраны животного и растительного мира вводит запрет на лов сома европейского с 1 ноября по 31 марта. Это связано с тем, что сом в это время чувствителен к холоду и залегает на зимовку, переставая питаться и становясь уязвимым для недобросовестных рыболовов.

Также в целях сохранения сига чудского, с 1 ноября по 15 декабря запрещено ловить этот вид рыбы, чтобы создать благоприятные условия для его воспроизводства.

За нарушение этого запрета рыболовам придется заплатить штраф в размере 12 базовых величин за каждую особь сома европейского и 9 базовых величин за каждую особь сига чудского.

Эти меры направлены на охрану рыбных ресурсов и обеспечение устойчивости популяции сома европейского и сига чудского в зимний период.