Заправил бензопилу и закурил…

В итоге попал в больницу с термическими ожогами.

Вчера в деревне Лагвощи Житковичского района мужчина 52-летний мужчина при заправке топливом бензопилы пролил легковоспламеняющуюся жидкость на одежду и закурил. Тут же произошло воспламенение паров бензина, от чего на нем загорелась одежда. С диагнозом «термические ожоги 20 % тела» мужчина госпитализирован в больницу.

МЧС напоминает: «Бензин, керосин или ацетон загораются довольно быстро. Пренебрежение правилами безопасности при работе с подобными веществами неизменно заканчивается плохо – к серьезным травмам может привести даже малейшая неосторожность.

В случае, если легковоспламеняющаяся жидкость загорелась, не забудьте, что вода вам не поможет. Все эти жидкости легче по удельному весу, поэтому они всплывают на поверхность и продолжают гореть. Кроме того, площадь пожара увеличивается, так как вода растекается. Тут лучше всего применить порошковый огнетушитель. Так же вас спасут плотные ткани (брезент, кошма, войлочное одеяло), одежда либо другие вещи, смоченные водой. Справиться с пламенем можно также с помощью песка или земли, забросав ими горящую поверхность».