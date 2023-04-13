Заплатит большой штраф и останется без прав: у беременной выявили 2,1 промилле алкоголя в крови

Она управляла автомобилем.

«В Городке местные жители сообщили в милицию, что нетрезвая женщина управляет Nissan, — сообщает Госавтоинспекция. — За рулем находилась 31-летняя минчанка с визуальными признаками алкогольного опьянения. Также инспектор обратил внимание, что водитель беременна. Проходить освидетельствование на месте она отказалась, настояв на доставлении в медучреждение. Итог — 2,1 промилле алкоголя.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит штраф до 7,4 тысячи рублей и лишение «прав» сроком до пяти лет. За повторное в течение года аналогичное нарушение грозит уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства».