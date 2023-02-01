Занятия спортом улучшают сон и могут быть эффективнее снотворных

Физическое здоровье может улучшить качество сна, показало исследование Норвежского университета естественных и технических наук. От 10% до 20% людей в мире испытывают хронические проблемы со сном. Многие из тех, кто страдает от бессонницы, обращаются к лекарствам, но ученые выяснили, что физическая активность может быть лучшей альтернативой.

Исследование более 34 тыс. взрослых показало, что физические упражнения могут быть более эффективным средством от бессонницы, чем снотворные. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.

Ученые изучили данные участников крупного норвежского исследования здоровья Трёнделаг (The HUNT study). В общей сложности добровольцами выступили 240 тыс. человек из города Тронхейма с момента начала исследования в 1984 году. На сегодняшний день было проведено четыре раунда исследования, пишет incrussia.ru.

Ученые смогли отследить, как менялось здоровье испытуемых на протяжении многих лет. Они соотнесли данные HUNT с информацией из Норвежской базы данных рецептов (Norwegian Prescription Database). За участниками третьего исследования HUNT (2006-2008 гг.) наблюдали до 1 января 2018 года.

«Почти 5,8 тыс. участников впервые получили снотворное по рецепту за период исследования», — сказала Линда Эрнстсен, доцент кафедры общественного здравоохранения и сестринского дела Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU).

Это означает, что примерно у 17% добровольцев проблемы со сном были достаточно серьезными, чтобы врач выписал им рецепт. Но участники, которые были в лучшей физической форме, использовали меньше этих рецептурных препаратов.

«Результаты показывают, что физическая форма также может помочь вам лучше спать», — добавила Эрнстсен.

Положительное влияние физических упражнений на мужчин сильнее, чем на женщин. Согласно результатам, у наиболее «подтянутых» мужчин на 15% ниже риск необходимости принимать лекарства от проблем со сном. Такой же процент риска для наиболее спортивных женщин был намного ниже.

Линда Эрнстсен из Норвежского университета естественных и технических наук резюмировала: «Наши результаты подтверждают идею о том, что улучшение или поддержание физической формы может быть эффективной альтернативой для предотвращения проблем со сном».