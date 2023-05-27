Залужный «в вегетативном состоянии или мертв», но появился на фото и видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный лично развеял мифы о своей смерти или «тяжелом ранении», которые в последнее время распространяли российские, а со ссылкой на них — и белорусские СМИ.

В частности, отметилось даже государственное информационное агентство БЕЛТА. Хотя в российских политических ток-шоу все-таки находились люди, которые говорили, что новость «за гранью». Например, близкий к российскому Генштабу полковник Михаил Ходаренок пояснял, что Залужный «работает в войсках», и что даже в информационной войне надо знать меру.

Но все-таки новость набирала обороты. Писали и говорили, что Залужный в начале мая был либо убит, либо тяжело ранен: перенес трепанацию черепа, находится в вегетативном состоянии, не сможет выполнять свои обязанности.

Наконец, новость на уровне «информации, добытой хакерами» докатилась до центральных российских информагентств и телеканалов.

Когда 25 мая появилось видео с Залужным, где он сидит в своем кабинете (без головного убора, а, как обычно, коротко по-армейски подстриженный и без каких–либо следов трепанации) и передает слова благодарности тем, кто на стороне Украины, не поверили. Мол, сидит, а не стоит – значит, ранен, не может ходить, «правая рука не работает», «на нем корсет»….

26 мая было опубликовано новое видео с главнокомандующим ВСУ, которое уже развеяло все мифы. Он вполне себе на ногах, и на фото, и на видео. И, кажется, в хорошем настроении. По крайней мере, говорил о победе.

Утром 27 мая Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный опубликовал видео, которым намекнул на скорое начало контрнаступления. Ролик был опубликован на его официальном канале в 07:30 утра. Его он сопроводил фразой: «Пришло время возвращать свое». В видео украинские военные произносят присягу перед отправкой в бой. Их слова сопровождаются нарезкой кадров с работой тяжелого вооружения.