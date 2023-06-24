Заложил взрывное устройство под прицеп трактора

В Бресте на 20 лет колонии осудили мужчину, который самодельной взрывчаткой взорвал трактор знакомого. Подробности сообщила служба информации прокуратуры Брестской области.

На скамье подсудимых оказался житель Брестской области, которого судили за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Кроме того, ему инкриминировали незаконные изготовление, хранение и ношение взрывных устройств. Еще фигурант был обвинен в подделке удостоверения для использования его другим лицом.

— Уголовное дело представляло сложность в доказывании и вызвало широкий общественный резонанс, а преступления были совершены в условиях неочевидности, — прокомментировали в прокуратуре.

Известно, что в суде свою причастность обвиняемый отрицал. Однако следователи установили, что мужчина действительно сам изготовил взрывное устройство большого поражающего действий. Взрывчатку он заложил под дышло тракторного прицепа потерпевшего на его земельном участке. И в момент, когда сельчанин поднял дышло трактора, сработала самодельная бомба и произошел взрыв. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, но ему вовремя оказали медпомощь и спасли жизнь.

В суде виновность фигуранта была доказана, поэтому суд вынес обвинительный приговор. Обвиняемого приговорили к 20 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима без штрафа (ч.1 ст.14, п.5 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси).

Приговор еще может быть опротестован.