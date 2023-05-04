Закупаетесь в кулинарии? Санстанция проверила

Санитарно-эпидемиологической службой в апреле была проведена целенаправленная проверка организации деятельности 598 объектов, которые реализуют кулинарные, кондитерские и хлебобулочные изделия собственного производства, позволившая не допустить в реализацию более 3,3 тонны небезопасной пищевой продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного Республиканского Центра эпидемиологии и общественного здоровья.

«Те или иные нарушения выявлены почти в каждом таком объекте (98,3%), в их числе: невыполнение производственного контроля; нарушения маркировки продовольственного сырья и пищевых продуктов; неудовлетворительное санитарно-технического состояния оборудования, инвентаря, тары; нарушения условий хранения и сроков годности пищевой продукции; реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих ее качество и безопасность, с нарушением целостности упаковки», — говорится в сообщении.

В ходе оценки также отбирались пробы для проведения лабораторных исследований. Несоответствия по микробиологическим показателям установлены в каждом седьмом образце кулинарной продукции.

Кстати, нарушители в большинстве случаев отделались штрафами. Однако в то же время выдано 54 предписания о приостановлении работ и услуг, 52 предписания о приостановлении (запрете) производства, 5 предложений о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (цехов, производственных участков), 168 предписаний о приостановлении (запрете) реализации товаров, 286 предписаний о запрещении реализации продукции.