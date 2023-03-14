Закулисная дипломатия

На прошлой неделе министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь Кристине Хонеггер Золотухин.

«Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-швейцарских отношений, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе», – говорится в официальном сообщении. Но «обсудить» и «обменяться мнениями» можно за чашкой кофе, а у Алейника при себе была папка с документами…

О чем (или о ком) шла речь во время этой встречи, пока неизвестно. Зато хорошо известно, что швейцарская дипломатия специализируется на закулисных переговорах по урегулированию конфликтых и проблемных ситуаций.

Так, министр иностранных дел Швейцарской конфедерации Иньяцио Кассис недавно в интервью газете Le Temps обмолвился, что для завершения войны в Украине «в рамках Международной Женевы с соблюдением максимальной секретности проходят переговоры, хотя пока еще не на самом высоком уровне». Эта информация мгновенно облетела другие швейцарские СМИ.

Что за переговоры, когда все твердят, что вести их на сегодняшний момент не с кем и не о чем? Кто в них участвует? Как удалось Швейцарии вернуть себе роль переговорщика и поставщика «добрых услуг»?

Телеканал RTS провел расследование и спустя несколько дней сообщил, что, действительно, вот уже несколько месяцев как две расположенные в Женеве организации работают над тем, чтобы заложить основы для новых переговоров между Россией и Украиной. Работают тихо, не используя официальные каналы, привлекая экспертов в области международных отношений и урегулирования конфликтов.

Названы и организации: речь идет о Центре гуманитарного диалога (HD Centre) и Центре по вопросам политики безопасности (GCSP). Обе структуры – формально некоммерческие, однако финансируются Конфедерацией.

Цель их в данном случае проста, по крайней мере, на поверхности: поддерживать диалог между воюющими сторонами хотя бы в непрямой форме.

«В нашей профессии это называется back channel (обходной канал для передачи информации), то есть платформа для неформального, достаточно конфиденциального диалога, который должен дать возможность участвующим в конфликте сторонам когда-нибудь все же начать говорить друг с другом. В рамках этой инициативы мы уже трижды встречались физически, а также дистанционно», – рассказал директор GCSP посол Томас Гремингер.

Ни один из Центров не называет ни имен, ни должностей своих российских и украинских собеседников. Единственное, чем поделился Томас Гремингер – что речь идет о «высокопоставленных экспертах, имеющих доступ к администрациям президентов обеих сторон».

Основываясь на прошлом опыте, в RTS полагают, что такие «эксперты» – это бывшие чиновники, политики или военные. Наверняка, обе организации встречаются также и с «высокопоставленными лицами», еще находящимися на своих постах – в Женеву продолжают приезжать как российские, так и украинские делегации, в частности, для участия в мероприятиях в рамках ООН. Суть переговоров пока покрыта тайной. Новозеландский дипломат Дэвид Харланд указал лишь, что они ведутся по очень конкретным вопросам. «В марте прошлого года мы предложили обеим воюющим сторонам, а затем и Генеральному секретарю ООН, возможный договор об экспорте сельскохозяйственной продукции, чтобы снизить цены на продукты питания для миллионов людей в мире, зависящих от российского и украинского зерна», – привел он пример одного такого конкретного вопроса, по которому стороны пришли к согласию, «чтобы не выглядеть ответственными за голод в мире».

«Неформальный диалог полезен для тестирования идей, которые могут быть использованы в дальнейших переговорах», – пояснил Томас Гремингер.

Хочется надеяться, что неформальные переговоры перерастут в формальные, и выход из войны будет наконец-то найден.

Что касается Беларуси, то в Швейцарии не скрывают, что закулисная работа по освобождению белорусских политзаключенных ведется.

Свою гражданку, Наталью Херше, Швейцарии удалось вызволить из белорусских застенков. По остальным усилия пока безуспешны, но попытки не прекращаются.

Иван ШАВЛЮК.