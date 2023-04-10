Закулисье: зачем в Минск прилетал Сергей Шойгу?

В случае агрессии против Беларуси Российская Федерация должна защищать Беларусь как собственную территорию.

Об этом Александр Лукашенко говорил в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем», — сказал Лукашенко.

На встрече прозвучало, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

«Где-то после 1994-го года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?! Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси».

В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности.

Ну какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких. Кроме подстегивания агрессии против нас, как видим мы сейчас. Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности. И вот мы с Путиным, расставаясь, еще раз коснулись этого вопроса и договорились, что вы со специалистами приедете сегодня, и мы этот вопрос серьезно обсудим в контексте той ситуации, которая складывается вокруг нас сегодня. В том числе и специальной военной операции. Поэтому я благодарю вас, что вы приехали к нам. Думаю, мы сегодня обсудим все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений и ситуации, складывающейся в Беларуси и России».

Еще одна тема, которую обсуждали – боевая подготовка и слаживание совместной союзной группировки, в составе которой есть и российские военнослужащие, находящиеся на территории Беларуси.

«Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих, — цитирует Лукашенко пресс-служба. — Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство».

Сергей Шойгу в ответ сказал: «Имею, естественно, соответствующие полномочия и поручения нашего президента, верховного главнокомандующего. Отдельные слова благодарности хотел бы выразить вашему Министерству обороны, Вам лично. Предоставлены пять полигонов на территории Беларуси. Они оборудованы, оснащены. Более того, привлекается достаточное количество инструкторов — офицеров белорусских Вооруженных Сил для подготовки в том числе и нашего пополнения. Действительно здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые Вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем».