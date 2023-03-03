Закулисье: зачем Иван Кубраков собирал генералитет белорусской милиции?

Вчера министр внутренних дел Иван Кубраков встретился с высшим офицерским составом.

В марте 2017 году подобное мероприятие проводил и тогдашний министр внутренних дел Игорь Шуневич, тогда генералам вручали медали «100 лет белорусской милиции, однако состав участников той встречи был уже и формат был совсем другим.

Иван Кубраков позвал всех. На встречу пришли и те генералы, которые в свое в свое время уходили или были сняты с должностей со скандалом, и те, кто просто давно по разным причинам не появлялся в публичном пространстве — например, как Игорь Евсеев, Леонид Фармагей, Иван Рак, Александр Щурко, Виктор Филистович, Александр Найденко и другие.

Судя по короткому видео, которое дает пресс-служба МВД, атмосфера мероприятия получилась теплой.

Вот что сообщает про эту встречу МВД:

«На площадке перед Национальной библиотекой Беларуси работала выставка ретро и современной техники. У входа гостей встречали военнослужащие роты почетного караула, а внутри – милиционеры в форме прошлых лет. Атмосферу праздника создавали музыкальные композиции в исполнении духового оркестра внутренних войск.

Открывая торжественный прием, Иван Кубраков признался, что собрать всех милицейских генералов было его мечтой с первых дней на должности министра: «Мне как молодому министру очень важна поддержка и мнение о том, как организована охрана общественного порядка и в целом работа ведомства.

Нам также важно, что говорят в обществе о белорусской милиции. Но главная цель встречи — возможность для всех нас пообщаться в канун профессионального праздника.

Конечно, не могу не сказать каждому из вас спасибо за ваш труд. Молодежь использует ваши наработки, ваш опыт, советуется с вами. И это очень важно».

После выступлений бывших министров внутренних дел участники мероприятия пообщались с главой ведомства в неформальной обстановке – судя по всему, был банкет.

«Народная Воля» заметила, что некоторых известных генералов на данном мероприятии не было. Но совсем не потому, что их не пригласили. Например, министр внутренних дел Беларуси в 1995-199 годах Валентин Аголец сейчас поправляет здоровье в госпитале МВД.

Почему не пришел бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич – точно неизвестно, но его нет на общей генеральской фотографии. Возможно, есть у него какие-то свои мотивы…

А экс-министр внутренних дел Владимир Наумов обычно игнорирует мероприятия с участием бывших силовиков. Его позиция такая: ушел и ушел. А может, генералу просто не хочется, чтобы его называли бывшим? Ответить на эти вопросы может только сам Наумов.

Лишь однажды в прессе прошла новость о том, что Владимир Наумов появился на одной из юбилейных встреч на базе спецподразделения «Алмаз», которым когда-то командовал. Это, пожалуй, был единственный раз, когда Владимир Владимирович после ухода с должности принял участие в мероприятиях, связанных с МВД.

Как известно, большую часть времени Владимир Наумов проводит не в Беларуси, хотя в Минск периодически приезжает. Напомним, что после своего ухода с должности генерал очень быстро нашел хорошую работу в Москву.

Стоит заметить, что про нынешнюю жизнь генерала Наумова, его политические взгляды и финансовое состояние ходит много самых разных слухов. Судя по всему, Владимир Владимирович в курсе всего, однако предпочитает не реагировать на это. Во всяком случае, публично.

Марина ВИШНЕВСКАЯ.