Закулисье «Славянского базара»: Александр Солодуха вывел на сцену внучку, Ангелина Вовк боялась есть драники, Анатолий Ярмоленко рассказал про тренажеры

Концерт Сергея Лазарева состоялся не в зале, а на открытой площадке.

Народу собралось немало, и артиста, таким образом, было видно только на экранах, да еще с первых рядов. Но чтобы попасть ближе к сцене, надо было прийти как минимум за час до начала выступления. В основном на концерте зажигала молодежь. Юные девушки горячо приветствовали своего любимца. Одной из фанаток аж дважды становилось плохо, настолько она перенервничала из-за кумира. И если первый раз юную поклонницу оставили среди зрителей, то после второго раза трое медиков решительно вывели ее из зала. Сам Лазарев работал искренне, но уж очень заметно копировал стиль Филиппа Киркорова. Узнавались фирменные жесты поп-короля, а когда Лазарев раскованно хлопнул по попе одну даму, сразу стало понятно, чьи фирменные концертные фишки берет на вооружение звезда следующей за Киркоровым возрастной категории. Впрочем, отработал Лазарев по-честному, исполнил старые хиты и даже подарил публике премьеру. «Я чуть не родил!» — выдохнул со смехом артист, объясняя, насколько он выкладывался и боялся за результат. Перед исполнением артист даже предупредил публику, что может забыть слова песни, потому что она совсем новая.

Александр Маршал, также прибывший этим поездом, несколько опешил, увидев камеры и микрофоны.

Растерялся от вопроса, за какими покупками отправится. «Я пока не знаю», — смутился он.

Старавшегося не попасть в объективы Александра Серова как-то все раздражали. Особенно напрягся артист, услышав приветствие на белорусском языке. «А почему вы говорите со мной по-украински?» — возмутился он, приняв обращение за готовящуюся провокацию. «Это белорусская мова!» — объяснили артисту. «А, Белоруссия!» — махнул рукой Серов и поспешил закрыть окно машины.

Исполнитель легендарного хита «Здравствуй, чужая милая» Александр Солодуха вывел на сцену свою внучку.

— Она сделала свои первые шаги на витебской сцене в три годика, — рассказал артист «МК» за кулисами. — Пусть это будет хорошим началом ее дальнейшей творческой жизни. Дети — Санька и Кристина — переживали, что она побоится. Но она не испугалась: вышла, подарила цветы. Недавно дети отдали внучку в минскую школу с творческим уклоном: она там занимается и танцами, и хореографией, и актерским мастерством. Видите, занятия уже дали результат.

За кулисами Солодуха похвастал: у него с женой четверо детей и пятеро внуков.

— У моего сына Антона две доченьки, у другого сына еще доченька, — объяснил артист. — И у Наташиной дочери от предыдущего брака два сына.

Артист счастлив в браке уже двадцать лет. Говорят, что на других женщин внимания не обращает.

— Наташа — моя третья официальная супруга, — сообщил Александр. — Только с ней я понял, что можно жить и любить одну женщину, быть ей преданным. Мы познакомились в апреле 2004 года, а под одной крышей стали жить с ноября того же года. Клянусь: после встречи с ней я никогда больше не целовал ни одну другую женщину. Она как-то меня приструнила. Мы встретились, когда ей было 35 лет, а мне 45.

В новом статусе приехал и солист легендарных «Сябров» Анатолий Ярмоленко. Как оказалось, несколько месяцев назад артист стал прадедушкой.

— Мой внук подарил мне правнука, — объяснил Ярмоленко. — На кого похож ребенок? На него, не на меня! Думаю, когда подрастет, будет звать меня Толей. Меня все домашние так зовут!

Ярмоленко 75 лет. Но уходить на пенсию легендарный артист не собирается. А для того чтобы выдерживать концертную нагрузку, регулярно занимается физкультурой.

— У меня на балконе стоят тренажеры, — объяснил Анатолий Иванович. — Я каждое утро выхожу и минут 20–30 занимаюсь. Мне пока этого достаточно.

Белорус Руслан Алехно, который большую часть времени проводит в Москве, признался: в Витебске он зарядился силами.

— Мне приятно приехать в Беларусь, обнять березку и напитаться энергией, — рассказал Руслан.

Также Алехно добавил, что за последнее время он дважды побывал в зоне СВО. На Донбасс артист ездит регулярно.

— Публичные люди должны поддерживать наших бойцов, — говорит артист. — Ребятам необходима поддержка. Сила духа, наши корни где? Мы выросли здесь, наши предки отсюда! Мы разговариваем на русском языке! И так должно быть всегда.

Много говорил о России и актер Николай Бурляев.

— Россия, Украина и Беларусь едины, — заявил Николай Петрович. — Мы один народ. Это такой бред, что нас разделили. Да, мы говорим с какими-то диалектами, но мы все едины. Так было и так будет.

Ангелина Вовк пользовалась повышенным вниманием. Телеведущая никому не отказывала в автографах и совместных фотографиях.

Белорусы отметили: Вовк, которая вскоре отметит 81-й день рождения, находится в прекрасной форме.

— Я буду есть драники с белорусским салом, — заявила теледива. — Я в Беларуси нечасто бываю, поэтому оторвусь по полной программе.

По словам Вовк, драники она себе позволяет крайне редко. И на это у нее есть причина.

— Если я буду есть драники каждый день, что скажет Александр Григорьевич Лукашенко, который запрещает своим гражданам есть на ночь картошку с салом? Я слушаю его советы и все жирное и жареное себе не позволяю.

Заставил всех поволноваться легендарный основатель «Самоцветов» Юрий Маликов.

Когда в ходе концерта открытия ведущий Александр Маршал, вместо того чтобы объявить его выход, пожелал Юрию Федоровичу «здоровья», а работавшие на концерте «Новые самоцветы» пообещали передать добрые пожелания своему отцу-основателю, публика занервничала.

Напряжение стало еще выше после отмены совместной пресс-конференции Дмитрия и Юрия Маликовых. К счастью, Дмитрий, который в нынешнем году возглавляет жюри конкурса молодых исполнителей, эксклюзивно для «МК» прокомментировал ситуацию. «Не надо волноваться, с папой не случилось ничего страшного, просто на семейном совете мы решили, что ему лучше отдохнуть, побыть с мамой, подлечиться. Ему пойдет на пользу такая реабилитация».

А вот Елена Ваенга призналась в своем главном страхе.

Оказалось, что она очень боится того момента, когда ее вдруг не позовут выступать. Также Ваенга вызывающе похвасталась, что знает больше белорусских песен, чем ее подружки-белоруски. По всей видимости, она намекала на Алену Петровскую.

Как правило, выступающая у Ваенги на бэк-вокале исполнительница на этот раз дала целый сольный концерт. Участие же самой Ваенги было только в сборных программах.

Зато Лариса Долина ни в чей адрес не проявляла ехидства, а наоборот, продемонстрировала, как должна выглядеть настоящая королева.

Певица всем украшениям предпочла натуральный жемчуг в бриллиантах. При этом Долина надела камни строго по фэн-шую: не просто в паре — серьги и кольцо (непарный жемчуг, по поверьям, грозит владелице одиночеством), но даже туфли исполнительницы были отделаны в стиле жемчуга. Также Лариса Александровна продемонстрировала взятый ею на вооружение тренд в маникюре «разные ручки». Но если рядовые модницы в нынешнем году кладут лак иного цвета на один-два ногтя, то Долина поступила более радикально — ногти на одной руке покрыла желтым шеллаком, а на другой — бордовым. При этом на каждом ногте у исполнительницы также красовалось по жемчужине.

Помимо того певица набрала более привычную форму после излишнего похудения. При этом Ларисе Долиной повезло от природы: в первую очередь у нее полнеет и без того шикарная грудь.

После выступления Лариса Долина радикально преобразилась — она поменяла свое удивительной красоты платье на футболку с принтом и сняла дорогущие украшения, видимо, из страха потерять их по дороге в отель. Хотя геммологи рекомендуют как можно реже снимать жемчуг, так как на него благотворно действует работа потовых желез человека.

Если Долина была королевой, то фронтер и солист легендарной немецкой диско-группы «Чингисхан» (нем. — DSCHINGHIS KHAN) 72-летний Вольфганг Хайхель выглядел настоящим королем.

Он также является членом жюри конкурса и подбодрил конкурсантов, вспомнив свое четвертое место на «Евровидении» с легендарным хитом «Чингисхана». «С четвертого места тоже можно стать звездой!» — заметил Хайхель. Надо сказать, выглядел он замечательно как на сцене, так и за кулисами. «У нас одна проблема — сигареты. Хайхелю очень тяжело не курить все время, пока выступают конкурсанты», — признался личный переводчик артиста. После репетиции Вольфганг пригласил журналиста «МК» поговорить на улицу, как раз чтобы заодно перекурить, и честно признался, что от того, как его здесь встречают, «идут мурашки по рукам». И у него не было ни малейшего сомнения, участвовать или нет, когда его пригласили. «А почему они должны быть? — удивился Хайхель. — Музыка вне политики!»

Итальянский певец Пупо в Беларусь приехал на перекладных: сначала добрался до Стамбула, а оттуда уже в Минск.

Певец не скрывает: родные отговаривали его в столь непростое время выступать в Беларуси.

— Я человек свободный, — заявил артист. — И привык сам решать, что должен делать. Поэтому я принял решение приехать.

В Белоруссии Пупо устроили радушный прием. Но больше всего его потрясли цены в местных магазинах, а также в городе мастеров, где продают товары, сделанные своими руками.

— Я ходил и сопоставлял цены, — продолжил Пупо. — Все очень недорого, гораздо дешевле, чем в Италии.

Пупо купил себе белорусские ковры, а также несколько изделий из дерева. А после посетовал, что в последнее время итальянцам приходится несладко. В их стране цены на все товары растут словно на дрожжах.

— Италия стала очень дорогая, — рассуждал артист. — Люди оказались в трудной ситуации. Зарабатывают немного, а цены очень высокие.

Маргарита Суханкина удивила своим внешним видом.

Певица преобразилась: похудела, постройнела и помолодела. И коротко постриглась. Как оказалось, отказаться от белокурых локонов она решила после того, как переболела коронавирусом.

— У меня очень сильно стали выпадать волосы, —призналась Маргарита. — Оказалось, это совершенно нормальное явление. У многих такое было. Я начала бороться. Мне мастер, которая все время меня стрижет, предложила: «Рит, давай коротко совсем пострижемся. Волосы будут расти лучше!» Врачи тоже сказали, что все будет нормально, надо просто пережить. И я пережила. Я довольна своей стрижкой. Не надо мучить волосы, выпрямлять их, сжигать утюжками и прочее, прочее…

Илона Броневицкая, известная певица и мама не менее известного Стаса Пьехи, рассказала о гордости, которую испытала в Витебске.

Как-то во время прогулки по городу к ней подошла незнакомая женщина.

— Она мне сказала: «Вы не могли бы мне помочь с билетами на концерт Стаса? Их все разобрали». В этот момент я испытала настоящую гордость.

На «базаре» Броневицкая опровергла слухи, что ее знаменитая мать Эдита Пьеха находится в тяжелом состоянии.

— Мама чувствует себя по-разному, — пояснила Броневицкая. — Да, плохо ходит. Но многие в ее возрасте испытывают подобные проблемы. Вы видели, как Юрий Антонов на сцене здесь появился (его выкатили вместе с роялем)? У людей с определенным возрастным багажом всегда бывают какие-то проблемы. Но в целом у Эдиты Станиславовны все хорошо. Она выходит на прогулки. О концертах речи пока не идет. Состояние здоровья не позволяет Пьехе работать.

В слезах приехала на фестиваль Анна Семенович.

Внезапно ушел из жизни ее бессменный директор Владимир Цапир, с которым певица работала больше 20 лет. Однако Анна не отменила своего участия в концерте и вышла на сцену. Она сообщила зрителям о постигшем ее горе. «Все песни, которые я сегодня спою, посвящаю Володе», — сказала Семенович.

В рамках фестиваля также была открыта памятная доска Борису Моисееву в Могилеве, в доме, где артист прожил первые 14 лет своей жизни.

На улице Челюскинцев, 54, собралось несколько десятков людей, многие из которых были знакомы с Борисом при жизни.

— Моисеев прожил здесь с 1954-го по 1968 год, — рассказывает местная жительница Валентина. — Он рос очень хорошим парнем. Когда стал звездой, приезжал к нам. Мы даже с ним выпивали.

250-килограммовая мемориальная доска выполнена из гранита в форме круга. Главная деталь — профиль Моисеева, точно такой же, какой был на одном из альбомов певца «Лебедь». По словам скульптора Филиппа Трушина, на создание доски ушло почти полгода.

— Борис очень любил свою родину, — рассказал его неизменный директор Сергей Горох. — Однажды мы приехали к дому, и он сказал: «Когда-нибудь здесь будет висеть доска со словами: «Здесь жил Борис Моисеев». Так и случилось.

После торжественной церемонии открытия местные жители стали делиться воспоминаниями. Ненароком открыли и главную тайну Бориса.

— Моисеев при жизни говорил, что он родился в тюрьме, — рассказал Василий Тихонович. — Это все неправда: Борис был великим мистификатором. Он родился в роддоме, а оттуда его принесли в этот дом, где он и прожил первые 14 лет своей жизни.

По материалам «Московского Комсомольца».