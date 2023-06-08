Законопроект: белорусская армия не сможет воевать за рубежом

Вооруженные Силы сохранят возможность участия в миротворческих операциях, в том числе по линии ОДКБ.
Несколько законов, которые касаются армии, планируют изменить в Беларуси, соответствующий законопроект опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В том числе предлагается изменить статью 12 закона о Вооруженных Силах.
«Направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь», – говорится в предложенной редакции.
В действующем варианте есть фраза, которая не исключает участие армии в боевых действиях за рубежом, а в новой редакции ее убрали.
Меняется и формулировка о запрете деятельности партий в армии. В действующем законе прописано, что в Вооруженных Силах не могут работать не только партии, но также «иные общественные объединения, преследующие политические цели». В новом варианте оставлены только партии, отмечает Sputnik.by
Что говорит Конституция
В Основном законе уже прописали, что военнослужащие не могут быть членами политических партий.
Прямого запрета для армии на боевые действия за рубежом в Конституции нет.
Но там сказано, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Также конституционная норма гласит, что Республика Беларусь исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров.