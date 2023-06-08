Законопроект: белорусская армия не сможет воевать за рубежом

Вооруженные Силы сохранят возможность участия в миротворческих операциях, в том числе по линии ОДКБ.

Несколько законов, которые касаются армии, планируют изменить в Беларуси, соответствующий законопроект опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В том числе предлагается изменить статью 12 закона о Вооруженных Силах.

«Направление военнослужащих за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь», – говорится в предложенной редакции.

В действующем варианте есть фраза, которая не исключает участие армии в боевых действиях за рубежом, а в новой редакции ее убрали.

Меняется и формулировка о запрете деятельности партий в армии. В действующем законе прописано, что в Вооруженных Силах не могут работать не только партии, но также «иные общественные объединения, преследующие политические цели». В новом варианте оставлены только партии, отмечает Sputnik.by

Что говорит Конституция

В Основном законе уже прописали, что военнослужащие не могут быть членами политических партий.

Прямого запрета для армии на боевые действия за рубежом в Конституции нет.

Но там сказано, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Также конституционная норма гласит, что Республика Беларусь исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров.