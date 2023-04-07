Закон о СМИ опять хотят переписать

В Палату представителей внесли поправки в закон о средствах массовой информации.

«На рассмотрение в Палату представителей в настоящее время внесены поправки в Закон о средствах массовой информации, существенно расширяющие возможности регулятора адекватно и оперативно реагировать на деструктивные процессы в СМИ и интернет-пространстве, — рассказала депутат, экс-министр информации Лилия Ананич.

Существенные новации предлагаются и в плане симметричного ответа на возможные выпады недружественных стран в отношении белорусских медиа, а также в регулировании функционирования пользующихся популярностью новостных агрегаторов. Если СМИ , интернет- ресурсы — оружие, а это так, значит и «боекомплекты» со всей инфраструктурой должны быть отточены по последнему слову права».

Вчера в Палате представителей на заседании постоянной комиссии по по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, которую возглавляет Геннадий Давыдько, уже обсуждали вопрос «О проекте Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Он внесен в Палату представителей Совмином.

«С информацией о необходимости принятия этого документа выступил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, — сообщает Палата представителей. — Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на получение полной и достоверной информации, защиты государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации.

Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» приводится в соответствие с правоприменительной практикой, а также нормами обновленной Конституции Республики Беларусь и актами главы государства, затрагивающими правоотношения в информационной сфере».